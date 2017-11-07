Волынка

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 07.11.2017

Сейчас инструмент, который мы называем волынкой, прочно ассоциируется у нас с культурой Шотландии. И действительно, шотландцы сделали волынку брэндом своей страны, наряду с килтом и национальным клетчатым узором. А между тем, этот инструмент не только многонациональный – такая же конструкция встречается у разных народов – но и очень древний. Считается, что происхождением волынки мир обязан Ближнему Востоку. Ещё древние ассирийцы, египтяне, греки и римляне услаждали свой слух звуками этого музыкального инструмента. Древние греки называли его фиситрион (что в переводе означает «меха») или фисаллида (т.е. «дудка из пузыря»). Есть свидетельства, что на волынке любил играть император Нерон, и что она своими громкими протяжными звуками придавала храбрости римским воинам на поле боя. Предполагается, что именно из Древнего Рима инструмент перекочевал в Британию и уже оттуда в Шотландию, где и приобрел статус национального символа. В эпоху средневековья волынка стала любимым инструментом европейских пастухов и солдат. В XVII веке она даже попала в состав оркестра с легкой руки создателя французской оперы Жан-Батиста Люлли.

Что же собой представляет волынка? Все довольно просто. Из козьей или телячьей кожи делается воздушный резервуар в виде бурдюка. К нему крепятся несколько трубочек, одна из которых служит для наполнения мешка воздухом, а другие собственно и создают мелодию.

На Руси волынка была также известна с древнейших времён под названиями дуда, коза, козица. Она была любимым инструментом скоморохов. В России волынку считали «низкой», простонародной, а звуки, издаваемые ей, - негармоничными и однообразными. Поэтому в XIX веке она была постепенно вытеснена более сложными инструментами типа гармони и баяна. Сейчас не существует ни одного аутентичного аналога русской волынки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.