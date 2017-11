Ситар Рави Шанкара

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 02.11.2017

Cитар ‑ индийский струнный щипковый инструмент с изысканной и сложной конструкцией. Его корпус представляет собой хорошо просушенную выделанную тыкву, на тонкой деревянной деке располагаются две плоские костяные подставки. У инструмента два вида струн – основные и резонирующие. Играют на нем проволочным плектром, который надевают на указательный палец правой руки. С начала ХХ века ситар становится в Индии одним из самых популярных инструментов. Часто он звучит в ансамбле с другим струнным щипковым инструментом танпурой и небольшими барабанами табла.

Ситар, который находится в коллекции нашего музея, принадлежал индийскому исполнителю-виртуозу и композитору Рави Шанкару. Вероятно, это самый известный в мире индийский музыкант. Когда Шанкару исполнилось 12 лет, его старший брат Удай основал танцевальную труппу Company of Hindy Dance and Music и отправился с ней на гастроли в Европу и США. А чтобы младший братишка не болтался без дела на улице, он взял его с собой в качестве танцора и музыканта. К 25-ти годам Рави Шанкар уже приобрел репутацию ведущего исполнителя традиционной индийской музыки и начал писать музыку к балетам и кинофильмам. Важную роль в популярности Шанкара на Западе сыграли знакомство с группой The Beatles и долгая дружба с Джорджем Харрисоном, который учился у него игре на ситаре. Кроме того, Шанкар участвовал в популярных рок-фестивалях, а в 80-х годах прошлого века часто выступал с американским скрипачом Иегуди Менухиным. Заслуги Рави Шанкара в области искусства отмечены множеством международных премий, наград и почетных званий. Его карьера официально признана в книге рекордов Гиннеса самой долгой и плодотворной.

Рави Шанкар подарил музею имени Глинки еще два инструмента—струнный щипковый сарод и ударный табла.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.