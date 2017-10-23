Колокол из имения Глинки

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15



Дата выпуска: 23.10.2017

Колокола – особая тема для русской музыки. Единственный инструмент, который используется в православном богослужении, всегда имел для русских композиторов важное значение. Партия колокола включалась в партитуры, его звучание имитировали с помощью других инструментов. А для некоторых композиторов, как, например, для Сергея Васильевича Рахманинова, это была тема, проходящая сквозь все творчество.

Неравнодушен был к колоколам родоначальник русской композиторской школы Михаил Иванович Глинка. Интерес к колокольному звону возник у него с самого детства, по сути, был первым его музыкальным воспоминанием.

В своих записках композитор писал: «Я был весьма набожен и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли мою душу живейшим поэтическим восторгом. Выучась читать чрезвычайно рано, я нередко приводил в умиление мою бабку и ея сверcтниц чтением священных книг. Музыкальная способность выражалась в это время страстью к колокольному звону; я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили малые колокола в комнаты для моей забавы».

В музее имени Глинки находится большой колокол-благовестник, весом свыше 150 кг. На нем можно прочесть выгравированную надпись: «Изготовлен в 1784 году для церкви села Новоспасское Смоленской губернии». Это село было родовым имением Михаила Ивановича Глинки, и быть может, именно этот колокол пробудил в будущем великом русском композиторе интерес к музыке, стал предвестником его грядущих музыкальных открытий.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.