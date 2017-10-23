Инструментальные диковинки

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15



Дата выпуска: 23.10.2017

В современном мире мы все чаще сталкиваемся с такими понятиями, как два-в-одном, три-в-одном. Многофункциональные предметы прочно вошли в нашу жизнь, наряду с современными гаджетами. Однако, они не являются изобретением XXI века. История многофункциональных музыкальных инструментов, например, насчитывает несколько веков. Два таких экспоната представлены в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».

Первый – это скрипка в форме трости. Впервые подобные диковинки появились в России в 18 веке. Их изготавливали иностранные скрипичные мастера, такие как известный своими экспериментами Иоганн Вильде. Экспонат в музее Глинки – копия такой скрипки. Это складной инструмент: ручка трости – она же подбородник – откручивается, а смычок, выполненный в уменьшенном виде, удобно располагается внутри трости. И естественно дека инструмента очень узкая, чуть шире размера обычной трости.

Другой инструмент родом из Фландрии. Это вирджинал-бюро, сделанное в 16 веке. Напомним, что вирджинал – это небольшой столообразный клавишный музыкальный инструмент – разновидность клавесина, с одним набором струн и одной клавиатурой. Вирджиналы были довольно популярны в XVI-XVII веках, их часто можно было встретить в домах состоятельных горожан. Довольно объемная дека этого инструмента нередко исполняла какую-либо дополнительную функцию, и вирджиналы становились предметами обстановки. Им придавали вид стола, бюро, а самым миниатюрным – туалетных или швейных шкатулок. Наш вирджинал неизвестный фламандский мастер изготовил в виде небольшого переносного бюро. Его клавиатура невелика - всего три с половиной октавы, но зато бюро имеет целых 15 выдвижных ящичков! Этим функциональность вирджинала не ограничивается - роскошный декор превратил музыкальный инструмент в настоящий иконостас! Дверцы бюро украшают изображения четырех евангелистов, а вся лицевая сторона покрыта выложенными из перламутра картинами на сюжеты из Нового Завета – от Благовещения до Страшного Суда.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.