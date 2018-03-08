Music by Baroque Women Composers-2016

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 08.03.2018

В новом выпуске программы "Евромикс" увлекательный рассказ о творчестве женщин-композиторов эпохи барокко. И конечно же, много музыки.

Область эта притягательна для исследования по многим причинам: и потому, что женщин-композиторов не так уж и много в истории; и потому, что функция женщины как полноправного члена общества в целом и независимого художника в частности сформировалась в Европе отнюдь не сразу. Да и процесс не был легким – ни для общества, ни для самих женщин. Художественное творчество, подразумевающее свободу, подчас требовало больших жертв от тех, кто посвящал себя ему.

Главные персонажи этого выпуска: Барбара Строцци, Изабелла Леонарда, Антониа Бембо, Элизабет Жаке-де-ля-Гер. А в качестве музыкальных иллюстраций обратимся к одному из концертов известного шведского ансамбля «Operabyrån», созданного в 2010 году скрипачкой Каталиной Лангборн и сопрано Ларссон Мальмберг.

Эфир 8 марта 2018 года в 15:30 (мск)