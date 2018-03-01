Schwetzingen Festival-2016. Программа третья

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 01.03.2018

Мы вновь на фестивале в немецком Шветцингене. Главной темой нашего разговора станет программа «Звучащая Европа» - третье тематическое направление, которому посвящен ряд концертов этого форума.

Заявленная тема вбирает в себя едва ли не всю многовековую историю западно-европейской музыки – от средневековья до наших дней. Сегодня отправимся по маршруту от Гайдна, визитной карточки европейского баланса Разума и Чувства, в самое начало расцвета европейской полифонии времен Возрождения.

Эфир 1 марта 2018 года в 15:30 (мск)