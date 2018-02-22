Schwetzingen Festival-2016. Программа вторая

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 22.02.2018

Продолжаем наше путеществие по Шветцингенскому музыкальному фестивалю, который ежегодно собирает зрителей со всего мира.

В этот раз мы решили поговорить о специальных проектах и программах, которые в изобилии представляет слушателям Шветцинген. Сюда входят и тематические концерты, и представление новых артистов (так называемый шветцингенский дебют), и портрет современного композитора. Эта сторона жизни Шветцнгена очень яркая и действенная. Каждый год фестиваль чествует кого-либо из ныне живущих, преимущественно немецких, композиторов, а кроме того, еще и выступает в роли заказчика новой музыки.

В 2016 году Шветцинген представил три главных тематических направления, в согласии с которыми проходил целый ряд концертных выступлений. Это, во-первых, «Баховские акценты» - различные исполнения и интерпретации музыки И.С.Баха; во-вторых, «Светящийся Север» - тема, посвященная музыкальному звучанию стран Скандинавии; ну и наконец, довольно общая тема, в которую вписывается вся привычная нам музыка – «Звучащая Европа».

Эфир 22 февраля 2018 года в 15:30 (мск)