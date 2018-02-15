Schwetzingen Festival-2016. Программа первая

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 15.02.2018

Сегодня мы побываем на ставшем для нашего эфира уже традиционном фестивале в немецком Шветцингене, который каждый год собирает более 20 тысяч гостей из самых разных стран мира, в том числе, из Японии и США.

Фестиваль – ежегодный, включает в себя огромное количество концертов и спектаклей. Все мероприятия проходят, как правило, либо в Шветцингенском замке - бывшей летней резиденции пфальцских курфюрстов, либо в замковом парке, либо в "Театре рококо".

И сейчас – фрагмент одного из первых концертов фестиваля. Коль скоро здесь в шветцингенском дворце когда-то выступал сосем юный Моцарт – с его музыки и начнем...

Эфир 15 февраля 2018 года в 15:30 (мск)