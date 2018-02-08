Весна искусств в Монте-Карло

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 08.02.2018

Фестиваль, на который мы сегодня отправляемся, обычно проходит весной в одном из самых красивых мест Лазурного побережья, излюбленного места отдыха аристократии разного национального происхождения. Кроме шикарных гор и моря, а также белоснежных яхт, знаменитого казино и развешенных повсюду фотографий Грейс Келли, здесь по весне разгораются самые настоящие музыкальные страсти, продиктованные, разумеется, характером исполняемой музыки.

Одним словом, сегодня краткий отчёт о фестивале Весна искусств в Монте-Карло за 2017 год. Проходил фестиваль с 17 марта по 8 апреля.

Эфир 8 февраля 2018 года в 15:30 (мск)