Пасхальный фестиваль в Люцерне

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 01.02.2018

Одна легенда гласит, что рыбаки из деревушки на берегу прекрасного озера увидели однажды в небе ангела со свечами в руках. Они отправились за ним и на месте, где ангел исчез из виду, построили монастырь, вокруг которого постепенного вырос город света ‑ Люцерн. Сегодня мы в Люцерне на Пасхальном фестивале 2017 года.

Артём Ананьев: «В Люцерне существует целая организация, которая занимается исключительно фестивалями и проводит их ежегодно. Это пасхальный и фортепианный фестиваль, который ещё называют клавишным марафоном. Они проходят весной и осенью соответственно. Это летние Люцернские академии и, наконец, Люцернский летний фестиваль. Эти события собирают в целом более 100 тысяч гостей, что немало».

Эфир 1 февраля 2018 года в 15:30 (мск)