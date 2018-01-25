Фестиваль Моцарта в Вюрцбурге

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 25.01.2018

Сегодня мы отправляемся в пятый по величине город Баварии, который издавна величали городом епископов и герцогов Франконских. И не зря: город имеет давнюю и славную историю, которая насчитывает 1300 лет. Это Вюрцбург.

Ирина Тушинцева: «Вюрцбург расположился в центральной части Германии на самом севере баварского региона. Город стоит посреди красивейшей долины реки Майн в окружении зеленеющих холмов, усеянных виноградной лозой. Это одна из центральных остановок в маршруте по романтической дороге Германии. Это довольно популярный туристический маршрут».

Артём Ананьев: «Современный Вюрцбург – не только город с 13-ти вековой историей, но и гигантский промышленный центр. Будучи одним из крупнейших городов Баварии, он известен благодаря своим промышленным предприятиям. Здесь производят и вино, и автомобили, и типографическое оборудование».

Эфир 25 января 2018 года в 15:30 (мск)