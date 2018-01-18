Венский Musikverein

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 18.01.2018

Сегодня мы отправляемся в самый музыкальный город Европы, во всяком случае исторически так считается. Кажется, что ни в каком другом городе не жило столько композиторов, столько влиятельных покровителей музыкального искусства, музыкой тут пропитан даже воздух – так утверждают все ценители музыкальной классики. Именно здесь родина вальсов, оперетт, классических симфоний и квартетов. Добро пожаловать в Вену!

Ну а самый известный здесь центр классической музыки это, разумеется, венский Musikverein – зал общества друзей музыки. В какой-то степени посетить концерт в Музикферайне – это значит познакомиться с Веной как городом музыки и при том на самом высоком уровне.

Сегодня в программе несколько концертов сезона 2016-2017 г.

Эфир 18 января 2018 года в 15:30 (мск)