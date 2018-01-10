Бетховенский Пасхальный фестиваль

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 10.01.2018

Сегодня мы отправляемся на XXI Бетховенский Пасхальный фестиваль, который проходил в Варшаве со 2 по 14 апреля 2017 года под девизом «Бетховен и изящные искусства».

Артём Ананьев: «20 лет назад, именно в 1997 году, когда этот проект только ещё стартовал, все концерты проходили в древней столице Речи Посполитой Кракове. Это был год 170-летия со дня смерти создателя «Фиделио» и 9-ой симфонии. В 204 году фестиваль сменил, точнее вновь приобрёл столичную прописку ‑ он переехал в Варшаву».

Ирина Тушинцева: «Уточню, что, помимо Варшавы, концерты фестиваля проходят по всей Польше. За истекшие 20 лет фестиваль стал частью культурного ландшафта не только Польши, но и Европы, в особенности в дни пасхальных торжеств. С 2001 года варшавский форум – член европейской ассоциации музыкальных фестивалей».

Эфир 11 января в 15:30