Pau Casals International Music Festival-2016

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 14.12.2017

Сегодня мы отправляемся в Испанию, в местечко на Коста Дорада, что расположено между Барселоной и Таррагоной. Это Эль-Вендрель – небольшой курортный городок. Пляжи, море, солнце – ожидаемые атрибуты средиземноморского курорта, а еще и многовековая история, отобразившаяся в многочисленных архитектурных памятниках. Это останки древней башни Синтой, вилла «Буэнавентура», старый дом «Кан Капдеферро» и еще ряд других старинных вилл и замков в окрестностях. Среди религиозных сооружений стоит отметить архитектуру церкви Святого Сальвадора и храма Сан-Винсен де Кальдерс.

А еще этот городок 29 декабря 1876 года стал местом рождения великого Пабло Казальса, известного в каталонской Испании как Пау Казальс, чье полное имя звучит по-испански ярко и экстравагантно: Пабло Карлес Сальвадор Казальс-и-Дефильо. Казальс – признанный символ музыкальной Каталонии: к его 100-летию на знаменитой горе Монтсеррат был установлен памятник – монументальная фигура виолончелиста, запечатленная в момент концерта. С 1957 года в различных странах проводятся конкурсы и фестивали в честь и имени Пабло Казальса: в Пуэрто-Рико, в Париже, Будапеште и, конечно, на родине – в городке Эль Вендрель, куда мы с вами сегодня и отправляемся.

Эфир 14 декабря 2017 года в 15:30 (мск)