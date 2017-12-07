Нильс Гаде - патриарх датской композиторской школы

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 07.12.2017

В огромной, если не сказать бездонной, коллекции «Еврорадио» нашлась целая серия, посвящённая датскому композитору Нильсу Гаде, по случаю 200-летия со дня рождения этого композитора.

Артем Ананьев: «Нельзя сказать, что этот патриарх датской композиторской школы очень уж у нас известен. Он мелькает в концертных программах в тени своих учеников – Карла Нильсена и Эдварда Грига, или изредка появляется в соседстве с романтиками австро-немецкой школы – Мендельсоном или Шуманом. Последние тоже не случайны, ведь Гаде напрямую с ними общался. Шуман даже посвятил Гаде свою «Северную песню» из «Альбома для юношества», зашифровав, по своему обыкновению, имя адресата в последовательности звуков фамилии Гаде».

Ирина Тушинцева: «А Мендельсон, восхищенный Увертюрой Гаде «Отзвуки Оссиана» и его Первой симфонией, не только поручил последнему руководить премьерой его скрипичного концерта, но и назначил его в свои приемники в деле руководства оркестр Гевандхауза».

В программе прозвучат фрагменты из коллекции Датского радио.

Эфир 7 декабря в 15:30