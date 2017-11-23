Филармонический оркестр Радио Франс: Год Моцарта

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 23.11.2017

В программе «Евромикс» мы заканчиваем обзор концертных программ сезона 2016-17 одного из самых знаменитых и успешных оркестров мира – Филармонического оркестра Радио Франс. И поскольку 2016-й год в сфере классической музыки был, в том числе, и годом Моцарта (260 лет со дня рождения и одновременно – 225 со дня смерти), то продолжаем говорить о Моцарте, и сегодня – в контексте поздних фортепианных концертов композитора, исполненных приглашенными солистами вместе с оркестром Радио Франс.

Эфир 23 ноября в 15:30