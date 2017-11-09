Филармонический оркестр Радио Франс: музыка французских композиторов

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 09.11.2017

Знаменитый и успешный оркестр мира – Филармонический оркестр Радио Франс. Ему посвящена вторая программа "Евромикс". Ракурс нового радио-эссе – музыка французских композиторов.

Этот коллектив ‑ гость многих европейских сцен, в его репертуаре – произведения разных жанров, эпох и стилей с заметным акцентом на музыке XX и XXI столетий. В сезоне 2016-17 французская музыка, как и следует ожидать от французского оркестра, была представлена в изобилии и с большим вкусом: здесь и романтические большие полотна в духе сочинений Берлиоза, и камерная музыка XIX-XX веков, и инструментальные концерты, и духовные композиции – вплоть до акаппельных сочинений Мориса Дюруфле, исполненных при участии Хора Радио Франс.

Эфир 9 ноября в 15:30.