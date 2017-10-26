Schleswig-Holstein Music Festival-2016. Программа вторая

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 26.10.2017

В программе "Евромикс" продолжается разговор о Шлезвиг-Гольштейнском музыкальном фестивале 2016 года. Этот форум уже тридцать лет проходит ежегодно в самой северной части Германии. Жители Шлезвиг-Гольштейна ласково называют эту провинцию «землей меж двух морей» - Северным и Балтийским.

В далеком 1986 году у инициатора фестиваля, пианиста Юстуса Франца, возникла идея не просто устроить праздник музыки для жителей Шлезвиг-Гольштейна, но и познакомить всех гостей фестиваля – музыкантов, участвующих в концертах, туристов, путешествующих по Германии, – с красотой этой небольшой северной германской земли. Именно поэтому концерты фестиваля в течение полутора-двух летних месяцев можно слышать по всей области, начиная с самых отдаленных от городских центров ее уголков.

Эфир 26 октября 2017 года в 15:30 (мск)

Schleswig-Holstein Music Festival-2016. Программа первая

