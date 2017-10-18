Schleswig-Holstein Music Festival-2016. Программа первая

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 18.10.2017

Мы приглашаем вас на фестиваль, который проходит одновременно в разных городах в течение двух последних летних месяцев и включает более ста концертов.

События этого фестиваля проходят в самых разных местах: не только в концертных залах, но и в больших таинственных средневековых замках, в церквях, или в маленьких деревушках, а еще… например, в терминалах аэропортов. Примерно 50 различных местечек, с готовностью превращающихся в концертные площадки. Все это – обширнейший летний фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне, на который мы возвращаемся с завидной регулярностью. В новой программе "Евромикс" – обзор концертов фестиваля 2016 года.

Эфир 19 октября 2017 года в 15:30 (мск)

Фото: tonkosti.ru