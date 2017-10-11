Schwetzingen Festival-2017. Часть четвертая

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 11.10.2017

Сегодня мы вновь фестивале в немецком Шветцингене, который каждый год собирает более 20 тысяч гостей из самых разных стран мира, в том числе, из Японии и США.

Откровенно говоря, совсем неудивительно, что такой крупный фестиваль проходит именно здесь, в городке на юге Германии, в уютной атмосфере дворца и парка, занимающих почти половину всей территории города. Старина и роскошь этого места буквально погружают в историю и очаровывают фантазией, красотой и самим духом искусства.

Место это и правда роскошное. По своей красоте Дворцовый парк Шветцингена едва ли уступает своему гораздо более раннему прототипу – резиденции Людовика 14-го, поэтому и называют немецкий парк Рейнским Версалем.

Эфир 12 октября в 15.30.