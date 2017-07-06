Haydn Festival in Eisenstadt-2016

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 06.07.2017

Вместе с программой "Евромикс" отправляемся в городок, о котором еще в 1118 году упоминают как о Castrum Ferreum – Железной крепости. Позднее, в конце XIV века, с момента постройки здесь крепости, окруженной рвами, возникло название «Железный город». Осталось добавить, что это немецкоязычная земля, а по-немецки «железный город» будет не иначе, как Eisenstadt. Именно туда мы с вами прокладываем наш маршрут. Для чего? Ну, раз это Айзенштадт, то, разумеется, для того, чтобы слушать музыку Йозефа Гайдна.

Ежегодный фестиваль-посвящение проходит во дворце Эстерхази, сохранившем свое великолепие и являющемся одной из главных достопримечательностей не только Айзенштадта, но и всей Австрии. В центре внимания десятидневного праздника, конечно же, наследие Гайдна, причем, в прошлом году – с богемским акцентом: форум-2016 проходил под девизом "Гайдн и Богемия".

Эфир 6 июля в 15:30 (Мск)