St Wenceslas Music Festival-2016. Программа вторая

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 29.06.2017

Мы снова в Чехии, на ежегодном Святовацлавском музыкальном фестивале. Св. Вацлав – имя важное и для чешской истории, и культуры, и независимости. День гибели Вацлава - это официальный праздник, день чешской государственности. Неслучайно Святовацлавский музыкальный форум «крутится» вокруг этой даты...

35 концертов в 31 церкви всего моравско-силезского региона, жемчужины духовной и светской музыки от барокко и классицизма вплоть до новейшей музыки XX-XXI веков, известные имена исполнителей, вновь вернувшихся и впервые приехавших на форум – все это концепция XIII Музыкального фестиваля Св.Вацлава, проходившего с 1 по 28 сентября 2016 года.

В числе главных приоритетов форума: обогащение социокультурной жизни региона и Чехии в целом, усиление музыкально-культурных связей Чехии с остальной Европой и миром, продвижение старинной музыки, в т.ч. и чешской, презентация молодых исполнителей и их взаимодействие с приглашенными звездами, и т.д. Этот перечень довольно стандартных для любого фестиваля установок можно продолжать и продолжать. Отрадным остается сам факт успешной жизни этого масштабного музыкального проекта и его поддержка с самых разных сторон: чешских радио и ТВ, а также европейской ассоциации музыкальных фестивалей.

Эфир 29 июня в 15:30 (мск)