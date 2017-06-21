St. Wenceslas Music Festival-2016. Программа первая

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 21.06.2017

35 концертов в 31 церквях моравско-силезского региона, жемчужины духовной и светской музыки от барокко и классицизма вплоть до новейшей музыки XX-XXI веков, известные имена исполнителей, вновь вернувшихся и впервые приехавших на форум, – все это концепция XIII ежегодного музыкального фестиваля Святого Вацлава. Отправляемся в Чехию вместе с программой "Евромикс".

Представить себе эту страну без какого-либо культурного форума в честь Св. Вацлава, позже причисленного к лику святых, невозможно. Будучи князем, Св. Вацлав активно вводил христианство. Именно он в 925 году построил церковь Св. Вита в Праге – на том самом месте, где сейчас располагается знаменитый Собор. Его день гибели (а погиб он от руки брата в борьбе последнего за престол) – 28 сентября – это официальный праздник, день чешской государственности. Также не случайно и то, что весь музыкальный форум «крутится» вокруг этой даты: в прошлом году фестиваль был официально закрыт именно 28 сентября, в день Св. Вацлава.

О самых ярких музыкальных событиях Фестиваля рассказывают Ирина Тушинцева и Артем Ананьев.

Программа "Евромикс". Эфир 22 июня в 15:30 (мск)