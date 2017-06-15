Lucerne Summer Festival-2016

Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 15.06.2017

Легенда гласит, что рыбаки из деревушки на берегу прекрасного озера однажды увидели в небе ангела со свечами в руках. Они отправились за ним, и на месте, где ангел исчез из вида, построили монастырь, вокруг которого постепенно вырос «город света» - Люцерна.

Сегодня мы с вами в Люцерне, где ежегодно в августе и сентябре проходит международный музыкальный фестиваль, блестящий «парад оркестров и дирижеров». Люцернский фестиваль не только один из самых престижных, крупных и представительных среди своих собратьев, но и один из самых красивых в Европе, ведь Люцерн – один из немногих европейских городов, сохранивших средневековый дух.

Эфир 15 июня в 15:30 (Омск)