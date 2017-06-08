Viva Cello Festival-2016

Радиопрограмма: Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 08.06.2017

Сегодня мы с вами в Листале – швейцарском городке кантона Базель-Ланд. Городок Листаль небольшой, около 14 тыс. жителей; располагается он в 15 км от Базеля, и родом из тех, про которые говорят "городок одной улицы". Эта улица — Ратхаусштрассе, которая тянется через весь Листаль от старой башни с воротами, мимо вполне обычных, лишь слегка украшенных росписью домов. Обычный европейский городок, если не одно «но» - точнее даже целых два. Во-первых, здесь традиционно проводится огненное шествие – нечто вроде изгнания зимы – с масками, чучелами, огнями – наподобие нашей Масленицы.

Ну а второе – то, что Листаль стал местом проведения фестиваля Viva Cello, который каждый год превращает городок в живое событие, наполненное музыкой. Все очень интенсивно и непосредственно. Музыкальные программы и коцерты ждут своих слушателей повсюду: в конц. зале, кафе, ресторанах, в клубах и кино и, конечно, церкви. Как говорится, на любой вкус.

Эфир сегодня, 8 июня, в 15:30 (мск)