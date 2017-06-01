Hitzacker Summer Music Days-2016

Радиопрограмма: Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 01.06.2017

Очередной европейский фестиваль, который попал в программу "Евромикс", проходит в немецком городке Хитцаккер, в Нижней Саксонии.

Городок Хитцаккер когда-то, говорят, собирал толпы туристов, желающих посетить местечко, разделяющее Восточную и Западную Германию: этот городок на востоке бывшего ГДР на протяжение сорока лет было свидетелем раздробленной страны. С объединением Германии поток туристов иссяк.

Местные жители помнят, когда во времена «холодной войны» поглазеть на хорошо укрепленный город съезжались толпы туристов, которые нанимали лодки, чтобы подобраться к Хитцаккеру на максимально возможное расстояние. Впрочем, сейчас это все – в прошлом. А в настоящем…

В настоящем появились два факта. Первый - новая воздвигнутая стена как средство защиты от разливающейся по весне Эльбы и как факт напоминания о бывшем расколе страны. А второй, куда как более мирное мероприятие, по своей природе говорящее об объединении, а не разделении «народов». Это два музыкальных фестиваля: «Hitzacker Summer Music Days» и «Hitzacker Music Week». В этот раз у нас записи с первого из упомянутых фестивалей, фестиваля «Лето в Хитцаккере», который проводится каждый год и специализируется на музыке камерного жанра.

Эфир сегодня, 1 июня, в 15:30 (мск)

Фото: ihads.ru