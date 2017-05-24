Schwetzingen Festival-2016. Программа четвертая

Радиопрограмма: Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 24.05.2017

Слушайте заключительный выпуск программы "Евромикс", посвященный Шветцингенскому фестивалю.

Мы заканчиваем разговор о спецпроектах и программах, которые в изобилии представляет слушателям Шветцинген. В них входят и тематические концерты, и представление новых артистов (так называемый шветцингенский дебют), и портрет современного композитора.

Мы говорили о Бахе,путешествовали по Европе. Европейские странствия привели нас сегодня на Скандинавский полуостров. Итак, «Светящийся Север» - тема этого выпуска.

Эфир 25 мая в 15:30 (мск)

Schwetzingen Festival-2016. Программа первая

Schwetzingen Festival-2016. Программа вторая

Schwetzingen Festival-2016. Программа третья