Schwetzingen Festival-2016. Программа четвертая

Слушайте заключительный выпуск программы "Евромикс", посвященный Шветцингенскому фестивалю.
Мы заканчиваем разговор о спецпроектах и программах, которые в изобилии представляет слушателям Шветцинген. В них входят и тематические концерты, и представление новых артистов (так называемый шветцингенский дебют), и портрет современного композитора.
Мы говорили о Бахе,путешествовали по Европе. Европейские странствия привели нас сегодня на Скандинавский полуостров. Итак, «Светящийся Север» - тема этого выпуска.
Эфир 25 мая в 15:30 (мск)
Schwetzingen Festival-2016. Программа первая
Schwetzingen Festival-2016. Программа вторая