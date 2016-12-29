Commemorating Enrique Granados-2016

Радиопрограмма: Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 29.12.2016

29 декабря в эфире программа, которая посвящается удивительному композитору – человеку, настолько влюбленному в свою страну настолько, что каждая написанная им нота стала отражением ее духа, характера и подлинной стати. Его музыка звучит не так часто, как хотелось бы, да и знаем мы его творчество гораздо меньше, чем оно того заслуживает. Не претендуя сегодня ни на какую полноту портрета – просто несколько штрихов – на пути удивленного постижения музыки Энрике Гранадоса. Программа посвящена 100-летию со дня смерти и 150-летию со дня рождения композитора.

В семье военного родился мальчик, которому дали традиционно испанское многосоставное имя - Панталеон Энрике Костансо Гранадос-и-Кампинья. В 1874 семья переехала в столицу Каталонии Барселону – там и начались систематические занятия музыкой. Занятия по фортепиано - у Франсиско Хурнета и Хуана Пухоля, известного композитора и педагога, среди учеников которого были также Рикардо Виньес и Исаак Альбенис. Занятия теорией с Фелипе Педрелем – тем самым знаменитым каталонцем, кто способствовал интересу испанцев к своим музыкальным корням, что в итоге привело к началу испанского Ринасимьенто. Альбенис с подачи Педреля активно заинтересовался музыкальным фольклором Иберийского полуострова, что не замедлило сказаться на том, что на нотной бумаге воплощала неуемная фантазия композитора.

В 1887 году 20-летний Гранадос при поддержке одного из местных предпринимателей смог поехать в Париж, где в течение двух лет посещал в качестве слушателя консерваторию по классу композиции Шарля Берио. А когда вернулся в Барселону, то начал активно выступать как пианист, и в 1890 году в местном театре состоялся его первый сольный концерт.

Через некоторое время Гранадос заявил о себе и как о композиторе, включив в программы своих выступлений «Испанские танцы» собственного сочинения. Они имели большой успех и вскоре были напечатаны, став первыми изданными работами Гранадоса.

Так начался творческий путь испанского композитора и пианиста, одного из наиболее знаменитых деятелей музыкальной культуры конца XIX — начала XX веков, Энрике Гранадоса.

Эфир 29 декабря в 15:30 (мск)