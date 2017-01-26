Klara Festival-2016. Программа первая

Радиопрограмма: Евромикс

Ирина Тушинцева, Артём Ананьев

Время выхода: Четверг, 15:30

Дата выпуска: 26.01.2017

Вместе с ведущими программы "Евромикс" отправляемся в брюссельский Дворец изящных искусств на Klara Festival.

Фестиваль обычно проходит в марте и длится две недели. Это, пожалуй, самый молодой во Фландрии и самый первой радиофестиваль. Klarafest – созвездие первоклассных международных оркестров и солистов, а также режиссеров, актеров и художников, - некий образец слияния искусств в духе концепции «фестиваля будущего».

Мы побываем на фестивале 2016 года, который проходил с 9 по 24 марта под девизом «Erbarme dich» - слова, знакомые каждому, кто слышал музыку Баха, слова арии из Страстей по Матфею – «Смилуйся, Господи». Девиз форума – отражение темы страстей, страдания и сострадания, тема, которая неизменно в области музыкального искусства приведет к огромному корпусу духовных сочинений, к литургическим текстам, к музыке Баха.

Слушайте программу "Евромикс" сегодня, 26 января, в 15:30 (мск).