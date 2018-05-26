Расписание фестиваля

Eurofest

 

 

Дата выпуска: 29.05.2018

Музыканты из 16 стран примут участие в Международном фольклорном фестивале (Euroradio Folk Festival), который пройдёт в Москве с 26 по 28 мая в концертном зале «Королёвский» (Москва, ул. Академика Королёва, 15, корп. 2).

Билеты на сайте ticketland.ru.

Суббота, 26 мая 2018

11:40 - Церемония открытия

Время

Участник фестиваля

Страна

13:10-14:00

ДУЭТ ТУУЛИККИ БАРТОСИК и ВАНЕССА МАССЕРА

Эстония

14:40-15:30

АЙОРДИК

Армения

16:10-17:00

FOLK’AVANT

Швеция

17:40-18:30

ПАТРИЦИЯ СВИТИНА

Беларусь

19:10-20:00

ДУЭТ ЖАНЕТТ

Швейцария

20:40-21:30

ХОНА

Южная Корея

 

Воскресенье, 27 мая 2018

Время

Участник фестиваля

Страна

14:40-15:30

РОССИЙСКИЙ РОГОВОЙ ОРКЕСТР

Россия

16:10-17:00

ВИКТОР ЖАЛСАНОВ

Россия

17:40-18:30

БОЛГАРСКИЙ ЮНИОРСКИЙ КВАРТЕТ

Болгария

19:10-20:00

КОЖУХ

Польша

20:40-21:30

SHANGHAI RUAN ENSEMBLE

Китай

 

Понедельник, 28 мая 2018

Время

Участник фестиваля

Страна

13:10-14:00

NARAJAMA

Чехия

14:40-15:30

ПЯИВИ ХИРВОНЕН

Финляндия

16:10-17:00

ТРИО БРИНА

Словения

17:40-18:30

ТРИО ЭРЛЕНДА ВИКЕНА

Норвегия

19:10-20:00

BRATH

Испания

20:40-21:30

АНАТОЛИЙСКИЙ КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Турция

 

21:30 - Закрытие фестиваля