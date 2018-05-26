Расписание фестиваля

Музыканты из 16 стран примут участие в Международном фольклорном фестивале (Euroradio Folk Festival), который пройдёт в Москве с 26 по 28 мая в концертном зале «Королёвский» (Москва, ул. Академика Королёва, 15, корп. 2).
Билеты на сайте ticketland.ru.
Суббота, 26 мая 2018
11:40 - Церемония открытия
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Время
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Участник фестиваля
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Страна
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13:10-14:00
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ДУЭТ ТУУЛИККИ БАРТОСИК и ВАНЕССА МАССЕРА
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Эстония
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14:40-15:30
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АЙОРДИК
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Армения
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16:10-17:00
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FOLK’AVANT
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Швеция
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17:40-18:30
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Беларусь
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19:10-20:00
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ДУЭТ ЖАНЕТТ
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Швейцария
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20:40-21:30
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Южная Корея
Воскресенье, 27 мая 2018
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Время
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Участник фестиваля
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Страна
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14:40-15:30
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РОССИЙСКИЙ РОГОВОЙ ОРКЕСТР
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Россия
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16:10-17:00
|
Россия
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17:40-18:30
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Болгария
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19:10-20:00
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КОЖУХ
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Польша
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20:40-21:30
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Китай
Понедельник, 28 мая 2018
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Время
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Участник фестиваля
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Страна
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13:10-14:00
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NARAJAMA
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Чехия
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14:40-15:30
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ПЯИВИ ХИРВОНЕН
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Финляндия
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16:10-17:00
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ТРИО БРИНА
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Словения
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17:40-18:30
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Норвегия
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19:10-20:00
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Испания
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20:40-21:30
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АНАТОЛИЙСКИЙ КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ
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Турция
21:30 - Закрытие фестиваля