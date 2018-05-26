Расписание фестиваля

Eurofest

Дата выпуска: 29.05.2018

Музыканты из 16 стран примут участие в Международном фольклорном фестивале (Euroradio Folk Festival), который пройдёт в Москве с 26 по 28 мая в концертном зале «Королёвский» (Москва, ул. Академика Королёва, 15, корп. 2).

Билеты на сайте ticketland.ru.

11:40 - Церемония открытия

Время Участник фестиваля Страна 13:10-14:00 ДУЭТ ТУУЛИККИ БАРТОСИК и ВАНЕССА МАССЕРА Эстония 14:40-15:30 АЙОРДИК Армения 16:10-17:00 FOLK’AVANT Швеция 17:40-18:30 ПАТРИЦИЯ СВИТИНА Беларусь 19:10-20:00 ДУЭТ ЖАНЕТТ Швейцария 20:40-21:30 ХОНА Южная Корея

Время Участник фестиваля Страна 14:40-15:30 РОССИЙСКИЙ РОГОВОЙ ОРКЕСТР Россия 16:10-17:00 ВИКТОР ЖАЛСАНОВ Россия 17:40-18:30 БОЛГАРСКИЙ ЮНИОРСКИЙ КВАРТЕТ Болгария 19:10-20:00 КОЖУХ Польша 20:40-21:30 SHANGHAI RUAN ENSEMBLE Китай

Время Участник фестиваля Страна 13:10-14:00 NARAJAMA Чехия 14:40-15:30 ПЯИВИ ХИРВОНЕН Финляндия 16:10-17:00 ТРИО БРИНА Словения 17:40-18:30 ТРИО ЭРЛЕНДА ВИКЕНА Норвегия 19:10-20:00 BRATH Испания 20:40-21:30 АНАТОЛИЙСКИЙ КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ Турция

21:30 - Закрытие фестиваля