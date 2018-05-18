Трио "Brina"

Eurofest

Дата выпуска: 18.05.2018

Рецепт: к основе из фольклора добавить щепотку танцевальных ритмов, а затем в полученную смесь влить порцию джазовых гармоний. Это блюдо - пряная и невероятно привлекательная музыка словенского трио-участника Euroradio Folk Festival.

В трио "Брина" играют и поют не просто музыканты, а настоящие, всесторонне развитые люди искусства. Певица Брина Вогельник по совместительству занимается графическим дизайном и играет в кукольном театре, пианист Йожи Шалез тоже часто выступает как актёр, а гитарист Лука Ропрет озвучивает драматические спектакли.

Слушать "Брину" приятно и легко. Светлое, радостное славянское начало резко отличает из музыку от других популярных коллективов Альпийских стран.

Участники:

Брина Вогельник, вокал

Лука Ропрет, гитара

Йожи Шалеж, клавиши, аккордеон

Folk Festival. Москва, 26 — 28 мая 2018 года.