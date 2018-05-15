Kozuch

Eurofest

Дата выпуска: 15.05.2018

«Кожух» в переводе с польского — «овчина». Но также слово можно перевести как «верхний слой», «пенка» на заварном креме или горячем шоколаде, и такие определения как нельзя точно характеризуют музыку польской команды-участницы Euroradio Folk Festival: она приятна и легка, а под ней кроется вся глубина и сложность традиционной культуры.

«Кожух» играет традиционную музыку польского региона города Лодзь, который славится самобытностью. На счету команды участие в нескольких популярных фолк-фестивалях: «Цвета Польши», «Коды», Новый фестиваль фольклорных традиций Польского радио, где группе удалось завоевать гран-при.

Euroradio Folk Festival. Москва, 26 — 28 мая 2018 года.

Ансамбль:

Джоанна Ганкарчик, контрабас

Мария Степиен, скрипка

Марцин Лоренс, скрипка

Казимир Ниткевич, труба, флюгельгорн

Якуб Корона, ударные, вокал