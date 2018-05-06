ТРИО ЭРЛЕНДА ВИКЕНА

Eurofest

Дата выпуска: 06.05.2018

Трио музыкантов из Норвегии.Участники Euroradio folk festival. Скрипач Эрленд Викен сочиняет музыку для балетных и театральных постановок. Гитарист Мариус Графф играет и популярную, и народную музыку. Пишет песни, сотрудничает с норвежскими певцами: Марит Ларсен и Лиллебьерн Нильсен.

Виолончелист Лео Свенсон из Швеции начинал как исполнитель классической музыки, но затем заинтересовался другими направлениями – скандинавским фольклором, а также экспериментальной музыкой.

Euroradio Folk Festival. Москва, 26 — 28 мая 2018 года.