"SHCO RUAN ENSEMBLE"

Eurofest

Дата выпуска: 06.05.2018

Жуань — инструмент с "человеческим лицом" — визитная карточка ансамбля из Китая «SHCO RUAN ENSEMBLE».

Жуань — музыкальный инструмент, появился во время правления династии Тан. Он принадлежит к группе щипковых струнных инструментов, которая включает большой дажуань, средний чжунжуань и маленький сяожуань. Их особенность заключается в размере: чем он меньше, тем выше высота звука.

Ансамблю шесть лет. Его репертуар состоит из оригинальных произведений, написанных специально для них. В Москву приедут семь участников коллектива.

Euroradio Folk Festival. Москва, 26 — 28 мая 2018 года.



