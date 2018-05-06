"Hona"

Eurofest

Дата выпуска: 06.05.2018

Они освобождают восприятие от всяческих границ и создают вокруг себя магнетическое пространство ритма и звука. Знакомьтесь – музыканты группы "Хона", участники Euraradio Folk Festival. Они не боятся экспериментов с формой и превращают свои выступления в перформансы, похожие на шаманские ритуалы.

Команда основана три года назад, и каждый её солист предан традиционной корейской культуре, но старается отразить в музыке собственное мироощущение. Так создаются самобытные звуковые полотна, способные привлечь современную аудиторию. Барабаны, вокал, танец, национальные инструменты – всё это сплетается воедино и существует естественно и органично.

Участники коллектива:

ЧонгХун Чо , чанго (барабан)

Мюнджин Ко , ударные и янгым (цимбалы)

Чихюн Ким , пири (гобой), сэнхван (губной орган), дэпянсо (инструмент из тростника)

Джинхи Чеон , каягым (цитра)

Folk Festival. Москва, 26 — 28 мая 2018 года.