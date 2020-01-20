«Этот день как дата». 26 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 26.01.2020

26 января 1790 в Вене прошла премьера первой комической оперы Моцарта - «Так поступают все женщины». В разных странах постановка шла под разными названиями: в Германии - «Кто выиграл пари?», «Месть девушек» и «Партизаны», в Нью-Йорке - «Женщины, подобные этой», в Англии — «Услуга за услугу», в Дании - «Побег из монастыря». Оперу композитор писал по заказу австрийского императора Иосифа Второго. Говорили, что сюжетом для либретто послужил реальный случай. Все персонажи оперы «Così fan tutte» олицетворяют определенные душевные качества: возвышенность, гордость, непостоянство. Постановка не стала популярной, при жизни автора она прошла на венской сцене всего десять раз. В России премьера состоялась в 1816 году, под названием «Испытание женской верности».

Английская виолончелистка Жаклин дю Пре родилась 26 января 1945 года. Ее учитель, Мстислав Ростропович, говорил, что дю Пре - единственная молодая виолончелистка, которая могла бы превзойти его собственные достижения.

Жаклин дю Пре дебютировала с симфоническим оркестром Би-Би-Си, блестяще исполнив виолончельный концерт Эдварда Элгара. Это произведение стало визитной карточкой Дю Пре, она не раз исполняла концерт с разными оркестрами и дирижерами, в том числе со своим супругом Даниэлем Баренбоймом. Дю Пре виртуозно играла произведения Баха, Генделя, Гайдна, Бетховена, Шумана, Брамса. Ее инструментом была виолончель Антонио Страдивари, изготовленная в восемнадцатом веке.

Блестящую карьеру дю Пре прекратила из-за проблем со здоровьем. Ее последнее выступление состоялось в 1973-м году.

Французский джазовый скрипач Стефан Граппелли родился 26 января 1908 года. Музыкальную карьеру начинал, играя на скрипке на Монмартре. Таким образом зарабатывал и в годы учебы в Парижской консерватории. Вместе с гитаристом Джанго Рейнхардтом Стефан Граппелли основал один из первых струнных джазовых коллективов. Ансамбль был очень успешен и существовал до начала Второй мировой войны. А следующий виток в карьере Грапелли случился в конце 60-х годов двадцатого века. Публику музыкант покорял виртуозным исполнением на скрипке джазовых мелодий. Он выступал вместе с именитыми скрипачами. Музыкант записал шесть альбомов совместно с Иегуди Менухиным.