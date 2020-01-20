«Этот день как дата». 25 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 25.01.2020

Вильгельм Фуртвенглер – немецкий дирижер и композитор родился 25 января 1886 года. Дирижер стал успешен на весь мир, гастролировал в разных странах, но работал в основном в Германии. На родине он занимал самые престижные музыкальные посты. Фуртвенглер руководил Берлинским филармоническим оркестром, фестивалями в Зальцбурге и Байройте, был директором Немецкой государственной оперы. Дирижер прославился исполнением произведений немецких классиков, а также музыки Чайковского, Сметаны, Дебюсси.

25 января 1835 года в Париже прошла премьера оперы Винченцо Беллини «Пуритане». Композитор выразил свое отношение к этому сочинению так: оно должно было «заставлять плакать, ужасать и умирать от услышанного исполнения». Спектакль прошел с триумфом и с тех пор ставится в большинстве театров мира. Несмотря на это, опера считается одной из самых трудных для исполнения. Сам Беллини сочинил ее для четырех певцов — Джулии Гризи - сопрано, Джованни Баттиста Рубини - тенора, Антонио Тамбурини - баритона и Луиджи Лабланки - баса. Они составили труппу и несколько лет исполняли произведение вместе.

Польский композитор и дирижер Витольд Лютославский родился 25 января 1913 года. Музыкант окончил Варшавскую консерваторию и мечтал учится в Парижской, но планам помешала Вторая мировая война. В те годы Лютославский зарабатывал деньги, играя в кафе Варшавы вместе с композитором Пануфником. В это время они создали более двухсот обработок для фортепианного дуэта, а также «Пять песен подпольной борьбы». После войны пианист работал на радио, сочинял музыку к радиопостановкам. Лютославский внес большой вклад в развитие музыкальной культуры родной страны: он стал одним из организаторов Союза польских композиторов, фестиваля «Варшавская осень». Среди известных произведений Лютославского - Третья симфония. Композитор увлекался и польским фольклором. Народные темы звучат в «Силезском триптихе» для сопрано и оркестра, «Малой сюите» для оркестра, Первой симфонии композитора.