«Этот день как дата». 24 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 24.01.2020

Основатель ансамбля «Солисты Москвы», дирижер и альтист Юрий Башмет родился 24 января 1954 года. Музыкант стал первым альтистом, который дал сольные концерты в самых престижных залах: Карнеги-Холле, «Концертгебау», «Барбикан», «Ла Cкала». Юрий Башмет основал первый и единственный в России Международный конкурс альтистов и является художественным руководителем и главным дирижёром государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Многие композиторы посвятили Юрию Абрамовичу альтовые концерты. Башмет - обладатель нескольких престижных премий, в том числе зарубежных. Среди них - премия «Грэмми» и орден «Почетного Легиона» Франции.

Маэстро играет на особом инструменте - альте восемнадцатого века, который создал миланский мастер Паоло Тесторе.

Русский певец Григорий Пирогов родился 24 января 1885 года. В семье Пироговых было пять братьев, трое из них - Григорий, Александр и Алексей - стали солистами Большого театра. Григорий Пирогов обладал голосом широкого диапазона, благодаря чему мог легко петь как басовые партии, так и баритоновые. Славу артисту принесли роли в операх русских композиторов: «Руслан и Людмила» Глинки, «Борис Годунов» Мусоргского. На сцене Пирогов исполнял и русские народные песни.

24 января 1705 года родился самый известный итальянский певец-кастрат галантного века - Фаринелли, или Карло Броски (это было его настоящее имя). Он исполнял в операх сначала женские партии, затем и мужские. По воспоминаниям современников, Фаринелли мог петь арии невероятно долго, не останавливаясь и не сбиваясь. Иногда за его вокальными пассажами не успевали скрипачи. Певец не раз выступал перед королевскими особами и восхищал их талантом. Так было в Вене, где он спел перед императором Карлом Шестым. Фаринелли поразил и испанскую королевскую чету. Монархи назначили его на должность придворного певца, затем - директора королевских театров. Для спектаклей Фаринелли выписал лучших композиторов и исполнителей. Но один из следующих испанских монархов - Карл Третий - в мастерстве певца уже не нуждался, и тот вернулся в Италию.

С тех пор Фаринелли редко пел. Но он музицировал среди друзей и собрал вокруг себя изысканное общество. Поклонниками певца были Глюк, Гайдн, Моцарт, принцессы и герцоги.