«Этот день как дата». 23 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 23.01.2020

23 января 1723 года в Лондоне прошла премьера оперы Георга Фридриха Генделя «Оттон». Композитор сочинял оперы в разных жанрах: исторические, оперы-сказки, на античные и средневековые сюжеты. «Оттон» - не самая популярная, хотя сам композитор очень ее ценил. Гендель долго работал над партитурой и редактировал ее прямо перед премьерой. Современникам опера запомнилась еще и скандалом, который случился на репетиции. Молодая певица, Франческа Куццони, невзлюбила свою арию - она хотела исполнить ее по-другому. По свидетельствам очевидцев, это привело к конфликту с Генделем. Он пригрозил выкинуть строптивую певицу в окно. Но все закончилось благополучно. Ария в исполнении Куццони завоевала такую популярность, что певица долгое время пела ее не только в опере, но и отдельно - на камерных вечерах. В России «Оттона» впервые исполнили на сцене Концертного зала имени Чайковского в 2018 году.

Музыкальный критик и композитор Александр Серов родился 23 января 1820 года. Серов долгое время служил в Министерстве юстиции, но настоящей его мечтой была музыка. Большой вклад в культуру Серов внес как критик. Несколько трудов он посвятил народному творчеству, например очерк «Музыка южнорусских песен». В «Письмах из-за границы» рассказал о знакомстве с Листом и Вагнером. Вместе с женой основал первую в России специальную музыкальную газету - «Музыка и театр». Однако она не смогла завоевать аудиторию и просуществовала недолго.

Александр Серов создал три оперы - «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила». Все они прошли на сцене Мариинского театра с большим успехом. Кроме того, композитор писал оркестровые, инструментальные, хоровые произведения, музыку к спектаклям.

Александр Серов - отец живописца Валентина Серова.

23 января 1903 года на свет появился знаменитый советский режиссер - Григорий Александров. Карьера в кино Александрова началась с сотрудничества с Сергеем Эйзенштейном. Вместе они создавали фильмы «Стачка» и «Броненосец «Потёмкин»». В них Александров снимался как актёр. Самый большой успех Григорию Александрову принес его собственный музыкальный фильм «Весёлые ребята», где в главной роли снялась жена и муза режиссера - Любовь Орлова. В народе фильм стал очень популярным, несмотря на неодобрение советских критиков. Эта лента была известна и за границей, где называлась «Москва смеётся». "Весёлые ребята” получили приз Венецианского кинофестиваля в 1934 году. Еще один фильм Александрова, завоевавший всенародную любовь - «Волга, Волга». Последнюю работу режиссера - «Скворец и Лира» - показали на широких экранах только в 1996 году.