«Этот день как дата». 20 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 20.01.2020

20 января 1876 года родился величайший пианист и композитор Иосиф Гофман. Уже в одиннадцать лет он выступил в Карнеги-холле с Первым концертом Бетховена. Восторг у зала вызвало не только исполнение концерта, но импровизации пианиста на любые предложенные темы. Молодой музыкант был учеником Антона Рубинштейна. Гофман исполнил Четвертый концерт авторства своего учителя, и тот признал его настолько талантливым, что посчитал дальнейшие занятия бесполезными. На рубеже веков концерты Гофмана проходили с аншлагами по всему миру. Однажды на гастролях в Санкт-Петербурге он сыграл за десять выступлений более 250-ти различных пьес.

Советский и российский композитор Владимир Дашкевич родился 20 января 1934 года. «Бумбараш», «Собачье сердце», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» - его музыку к фильмам вполне можно назвать народной. Также композитор создал несколько симфоний, три оперы и пять мюзиклов. Владимир Сергеевич - автор музыкально-философских книг «Вначале был звук» и «Великое культурное одичание. Арт-анализ».

Французский композитор Эрнест Шоссон родился 20 января 1855 года. Под влиянием импрессионистов он создал часть изысканных и утончённых, лиричных произведений. Самое известное из них - «Поэму для скрипки с оркестром» - очень ценил Дебюсси. Вместе с тем Шоссон вдохновлялся музыкой Франка и Вагнера, а также Массне, у которого учился. Под влиянием этих композиторов сформировался более драматический стиль и были созданы «Поэмы о любви и море», Концерт для фортепиано, скрипки и струнного квартета, опера «Король Артур».