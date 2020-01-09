«Этот день как дата». 19 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 19.01.2020

19 января 1887 года в Большом театре впервые показали оперу Петра Ильича Чайковского «Черевички». Дирижировал премьерой сам композитор. Это была переработанная версия, а первая называлась «Кузнец Вакула». Несколькими годами раньше её поставил Мариинский театр.

Всю жизнь Чайковский интересовался творчеством Гоголя. Но «Черевички» - единственная опера Петра Ильича по произведению Николая Васильевича. Композитор не раз был на Украине и с удовольствием использовал в своем произведении элементы украинского фольклора. Комико-фантастическая опера публике очень понравилась.

19 января 1925 года родился Валентин Берлинский – виолончелист, основатель квартета имени Бородина. «Патриарх квартетного искусства» – так называли его и поклонники, и коллеги. В составе основанного им коллектива он гастролировал по всему миру. Валентин Берлинский был организатором и председателем жюри конкурса квартетов имени Шостаковича, художественным руководителем Международного фестиваля искусств имени Сахарова в Нижнем Новгороде.

В честь 95-летия со дня рождения Валентина Берлинского в Москве проходил юбилейный музыкальный фестиваль «Валентин Берлинский FOREVER!». Фестиваль приурочили и к 250-летию со дня рождения Бетховена. На концертах прозвучали все струнные квартеты немецкого композитора.

Основатель театра «Новая Опера», Евгений Колобов, родился 19 января 1946 года. Он по праву признан одним из лучших оперных дирижеров России. Под руководством Колобова на российской сцене впервые поставили произведения Андрея Петрова – оперу «Петр I» и балет «Сотворение мира», оригинальную сценическую версию «Руслана и Людмилы» Глинки.

Евгений Колобов гастролировал с крупнейшими мировыми коллективами. В Мариинском театре он дирижировал «Травиатой», «Царской невестой», балетами «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», «Жизель» и «Корсар». Дирижер записал около двадцати альбомов.