«Этот день как дата». 18 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 18.01.2020

18 января 1825 года в Москве отрылось новое здание Большого театра. Театр был основан еще в 18-м веке и сначала назывался Петровским - по названию улицы Петровка, где находился (сейчас это - Неглинная). Но здание уничтожил пожар. Труппа выступала в разных местах. А в начале 19-го века было решено возвести новый театр. Проектом руководил архитектор Осип Бове. Театр открылся грандиозным гала-представлением. Исполняли «Торжество муз» на стихи Михаила Дмитриева и музыку трех самых популярных тогда композиторов: увертюру написал Фридрих Шольц, гимн с хором – Алексей Верстовский, а Александр Алябьев – два хора, начальный и заключительный. Музыкальные и драматические номера сливались в одно неразрывное действо и создавали общий пафосный сюжет.

Всех желающих попасть на премьеру театр вместить не смог. На следующий день представление целиком повторили. Здание предназначалось не только для спектаклей, в нем проводились маскарады и балы.

Альфред Глен, российский виолончелист, родился 18 января 1858 года. Талантливый исполнитель гастролировал по городам Европы и выступал вместе с пианистами Танеевым и Зилоти, скрипачом Ауэром. После успешных гастролей Глен работал в оркестре Итальянской оперы в Петербурге, был солистом филармонического оркестра в Берлине.

Музыкант организовал студенческий симфонический оркестр при Харьковском университете, а затем стал его дирижёром. Он был и помощником ректора Московской консерватории. Один из самых известных его учеников - Григорий Пятигорский. В 20-х годах Альфред Глен стал профессором Консерватории в Берлине.

18 января 1968 года родилась Тамара Гвердцители, певица, актриса и композитор. Уже в юном возрасте она выигрывала призовые места в конкурсах, была приглашенным артистом на фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо. После этого сама состояла в жюри музыкальных состязаний.

В 90-х годах певица познакомилась с Мишелем Леграном. Гвердцители покорила талантом и его, и Париж, выступив в концертном зале «Олимпия». Она пела и в Карнеги-холле.

В репертуаре Тамары Гвердцители - самые разные произведения - лирические композиции, песни собственного сочинения: «Посвящение женщине» (на стихи Цветаевой), «Моя любовь Пиаф». Хитами стали ее песни «Вечная любовь», «Мамины глаза». Многие песни Тамара Михайловна исполняет под собственный аккомпанемент на фортепиано. Она поет более чем на десяти языках.

Певица участвовала в оперных постановках, спела партию Кармен на сцене Днепропетровского оперного театра. С Владимиром Зельдиным играла в мюзикле «Человек из Ламанчи».