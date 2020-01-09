«Этот день как дата». 17 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 17.01.2020

17 января 1912 года в Народном доме имени императора Николая Второго в Санкт-Петербурге торжественно открыли Большой оперный зал. Народные дома служили для развлечения и включали театрально-концертные залы, библиотеки, воскресные школы, торговые лавки и многое другое. В здании уже существовал оперный зал, и первая постановка там прошла на десять лет раньше - это была опера Глинки «Жизнь за царя». Но популярность заведения была так велика, что решили построить еще один зал со сценой. Сейчас там находится «Мюзик-Холл».

Балерина, муза Пушкина, Авдотья Истомина, родилась 17 января 1799 года. Именно ей Александр Сергеевич посвятил строки в «Евгении Онегине»:

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет,

И быстрой ножкой ножку бьет.

У балерины было много поклонников, и она не раз становилась причиной дуэлей.

Истомина - одна из самых талантливых учениц балетмейстера Шарля-Луи Дидло. Она стала звездой Большого театра Санкт-Петербурга после партий в балетах «Зефир и Флора», «Калиф Багдадский». Все роли Истомина исполняла по-разному, каждый раз рисуя новый образ. Партия Черкешенки в балете по мотивам пушкинской поэмы «Кавказский пленник» она станцевала с таким успехом, что по столице пошли слухи о ее восточном происхождении. Истомина первой из русских балерин стала выступать на пуантах, что было необычным для тех времен. Когда в 30-х годах ведущие роли стали отдавать французским балеринам, Истомина покинула театр и вышла замуж.

Константин Станиславский, режиссер, актер, педагог, создатель знаменитой театральной системы, родился 17 января 1863 года. Сначала Станиславский основал Московское общество искусства и литературы, где ставил спектакли и не раз сам выходил на сцену. Но желание реформ в театральной среде привело его к встрече с Немировичем-Данченко и созданию нового типа спектаклей. Были сформированы их принципы: отсутствие «ложного пафоса, декламации, актёрского наигрыша, дурных условностей, декораций».

История театра началась с постановки трагедии Алексея Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Спектакли и ругали, и хвалили, но театр всегда вызывал интерес. В нем открывались разные студии.

Во второй половине жизни Станиславский сосредоточился на режиссуре и преподавании. Он собирал учеников у себя дома, где рассказывал об особом методе актерской игры. Константин Станиславович выпустил книгу «Моя жизнь в искусстве» и первый том «Работы актёра над собой», который был издан посмертно в 1938 году.