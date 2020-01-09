«Этот день как дата». 16 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 16.01.2020

Российская оперная певица Вероника Борисенко родилась 16 января 1918 года. Карьера певицы началась с победы во Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. И зрителей, и жюри в исполнении Борисенко поразила ария Вани из оперы Глинки «Иван Сусанин».

После победы в конкурсе певица на четверть века стала солисткой Большого театра. Певица появлялась на сцене в роли Ганны в «Майской ночи» Римского-Корсакова. Современники вспоминали, что она с энтузиазмом работала над образами Полины в «Пиковой даме», Любавы в «Садко» Римского-Корсакова, «Весны-красны» в «Снегурочке». С особым мастерством исполняла партию Кончаковны в «Князе Игоре». Пела она и в «Аиде» Верди. Вероника Борисенко исполняла также романсы русских и зарубежных композиторов.

Оперная певица Мэрилин Хорн родилась 16 января 1934 года. «Американская Каллас» - так называли ее критики. Уникальный голос с диапазоном в три октавы позволял певице исполнять сложнейшие партии в операх Генделя, Вивальди и Россини. Хорн пела партии для певцов-кастратов, которые редко кому удавались: воина Арзаче, Танкреда. Говорили, что только она способна исполнить партии в операх Россини так, как композитор их задумал. Позднее Мэрилин Хорн изменила репертуар, исполняла в том числе и песни. Певица завершила оперную карьеру и выпустила автобиографию под названием «Моя жизнь».

Иоахим Грубих, польский органист, родился 16 января 1935 года. Музыкант - призер Всепольского конкурса старинной музыки, а также Международного конкурса исполнителей в Женеве. Грубих сделал блестящую музыкальную карьеру в Польше. Он работал в музыкальной редакции Краковского радио, преподавал в Краковской Высшей школе музыки. Органист выпустил более двадцати альбомов.