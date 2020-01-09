«Этот день как дата». 15 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 15.01.2020

Российский композитор Максим Дунаевский, автор сотни песен и музыки к известным фильмам, родился 15 января 1945 года.

Дунаевский учился у великих композиторов – Альфреда Шнитке, Тихона Хренникова, Андрея Эшпая. Среди классических произведений Максима Исааковича - концерт для фортепиано с оркестром, кантата для хора a cappella «Старые корабли», сонаты, циклы романсов, хоровые сочинения. В начале карьеры Дунаевского привлекла эстрадная музыка. Он стал автором мелодий к десяткам фильмов и мюзиклов, в том числе к четырем фильмам про мушкетеров. Дунаевский работал и в Голливуде. Композиции Максима Исааковича популярны уже более полувека, с ним продолжают сотрудничать известные исполнители.

Композитор занимается и общественной деятельностью. Он является президентом Благотворительного культурного фонда имени своего отца, Исаака Дунаевского, заместителем председателя Гильдии профессиональных композиторов, состоит в Российской национальной киноакадемии.

15 января 1875 года открылся французский театр - Гранд-опера, или Опера-Гарнье. Здание возводили целых пятнадцать лет. Строительство несколько раз прерывали из-за политических событий - падения Второй империи, возникновения Парижской коммуны. Но театр все-таки открылся грандиозным представлением. На сцене исполнили третий акт оперы Фроманталя Галеви «Жидовка» и фрагменты из оперы «Гугеноты» Джакомо Мейербера.

Со зданием связана интересная история. В начале двадцатого века в подвалах театра запечатали урны с звукозаписями великих певцов - Энрико Карузо, Эммы Кальве, Франческо Таманьо и других. В конце 80-х годов их открыли и выпустили на CD-дисках. В театре на протяжении всего года проходит выставка из картин, рисунков, фотографий, макетов театральных декораций.

15 января 1795 года родился Александр Грибоедов - русский поэт, дипломат, драматург, композитор. «Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его», - сказал Пушкин о писателе. Большую известность Грибоедов получил благодаря пьесе «Горе от ума». Но в свое время был популярен и как композитор. Он сочинял фортепианные пьесы, а самыми известными стали два его вальса ми минор и ля-бемоль мажор. А вот фортепианная соната писателя не сохранилась. В доме Грибоедова постоянно устраивались музыкальные вечера, в которых участвовал и композитор Алябьев. По воспоминаниям современников, Грибоедов прекрасно играл на фортепиано.