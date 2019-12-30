«Этот день как дата». 12 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 12.01.2020

Русский скрипач и композитор Николай Афанасьев родился 12 января 1821 года. Талант Афанасьева раскрылся в камерной музыке – он писал струнные квартеты и квинтеты. Он увлекался фольклором восточным и западным, сочинил квартет «Волга», основанный на народных песнях Поволжья, «Еврейский квартет». Большинство произведений Афанасьева не опубликованы и хранятся в библиотеке Петербургской консерватории. Николай Афанасьев играл в оркестре Петербургской итальянской оперы, давал концерты в Европе. Скрипач не только выступал, но и преподавал в Смольном институте.

Композитор, автор эстрадных хитов, дирижер и пианист Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года. В Латвийской консерватории Паулс учился по классу фортепиано, и в это время увлекся джазом. Любимым композитором стал Джордж Гершвин. Тогда же Паулс начал выступать. Он играл на танцевальных вечерах, научился музицировать без нот и быстро читать с листа. Через несколько лет после окончания консерватории музыкант снова в нее поступил - уже в класс композиции. И в 1964 году стал художественным руководителем Рижского эстрадного оркестра, выступал с концертами в Грузии, Армении, на Украине.

Раймонд Паулс - автор эстрадных хитов, джазовых композиций и музыки к фильмам. Самые известные свои произведения он создал в соавторстве с поэтами Ильёй Резником, Андреем Вознесенским и Янисом Петерсом. Совместно с Игорем Крутым Раймонд Паулс стал инициатором создания в Юрмале конкурса «Новая волна». Композитор сделал карьеру и в политике. Несколько лет он занимал пост министра культуры Латвии.

12 января 1876 года родился Эрманно Вольф-Феррари - итало-немецкий композитор, автор комических опер. Всё его творчество было связано с культурой двух стран. Первая опера Феррари - «Золушка» - в Италии прошла без успеха, зато стала популярной в Германии. Известность получила кантата «Новая жизнь». Большинство опер Феррари написал по комедиям известного итальянского драматурга Карло Гольдони. Несколько лет оперы Феррари – «Любопытные женщины», «Четыре самодура», «Ожерелье Мадонны» - с успехом шли на сценах. А во время Первой мировой войны две страны, с которыми была связана жизнь композитора, оказались врагами. После войны сочинения Вольфа уже не были так популярны, за исключением одной оперы – «Перекрёсток». Она прошла на сцене более ста раз.