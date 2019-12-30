«Этот день как дата». 11 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 11.01.2020

Великий русский композитор и дирижер, автор лиричных произведений Рейнгольд Глиэр родился 11 января 1875 года. В Московской консерватории он учился у прославленных преподавателей: Танеева, Ипполитова-Иванова. Большое впечатление на Глиэра произвела мимолетная встреча с Чайковским. После окончания консерватории Глиэр преподавал, занимался общественной деятельностью. В это же время стал сочинять музыку.

Композитор создал первый балет на революционную тему - «Красный мак». Он повествует о дружбе советского и китайского народов. Еще один балет – «Медный всадник» - композитор написал по поэме Пушкина. Глиэр вдохновлялся и восточной темой. Результатом поездки в Баку стала опера «Шахсенем». После путешествия в Ташкент появилась увертюра «Ферганский праздник». В тяжелые годы войны композитор написал одно из самых эмоциональных произведений - «Концерт для колоратурного сопрано с оркестром». При этом Рейнгольд Глиэр отличался твердым убеждением: «Передавать свои мрачные настроения в музыке считаю преступлением», - говорил он.

11 января 1940 года в Санкт-Петербурге прошла премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Изначально композитор задумал счастливый финал, отличный от трагедии Шекспира. Но это вызвало споры, и решено было не отступать от источника. Хореографом стал Леонид Лавровский. Создавая балет, он вдохновлялся танцами эпохи Возрождения.

Примечательно, что постановка в Советском Союзе не была первой. До премьеры её несколько раз отменяли. В результате сначала балет увидели в Чехии, в городе Брно. Композитор на спектакле не присутствовал. Только после грандиозного успеха за границей балет решили показать и в СССР. В роли Джульетты блистала Галина Уланова, в партии Ромео – Константин Сергеев.

Сейчас существует несколько разных постановок «Ромео и Джульетты». Одну из них создал Рудольф Нуреев. Музыку из балета часто исполняют как отдельные номера на концертах.

Ванда Вилкомирская, польская скрипачка, композитор и педагог родилась 11 января 1929 года. Она училась сразу в трех европейских столицах – Будапеште, Варшаве и Париже. Скрипачка впервые исполнила произведения нескольких польских композиторов и получила награду за популяризацию музыки родной страны. Вилкомирская выступала в дуэте с известными музыкантами - Мартой Аргерих, Гидоном Кремером, Даниэлем Баренбоймом, - и знаменитыми коллективами. До последних дней Ванда Вилкомирская работала педагогом. Она преподавала в Высшей школе музыки в Мангейме, в Сиднейской консерватории, в Австралийской национальной музыкальной академии.