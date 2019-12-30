«Этот день как дата». 10 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 10.01.2020

Прекрасный певец, вокальный педагог Евгений Вронский родился 10 января 1883 года. Пению он обучался в Италии, а затем вернулся в Россию и с успехом гастролировал по городам страны.

Вронский внес большой вклад в музыкальную культуру Абхазии. Он основал там молодежный хор, вокальную студию, а позже — оперную. Поставил несколько очень успешных спектаклей. В 20-х годах прошлого века Вронский преподавал пение в Тбилисской консерватории. Его выпускники показывали мастерство на декаде грузинского искусства в Москве. Опыт преподавания певец отразил в книге «Певческое дыхание».

Виолончелист Миша Майский родился 10 января 1948 года. «Ростроповичем будущего» назвали музыканта после выступления с оркестром Ленинградской филармонии. У самого Мстислава Леопольдовича Миша Майский и совершенствовал мастерство. Он учился и у другого великого виолончелиста – Григория Пятигорского. Майский - победитель Всесоюзного конкурса виолончелистов, лауреат конкурса имени Чайковского. Среди записей Миши Майского - сочинения Баха, Брамса, Шумана, Дворжака и многих других композиторов.

Владимир Минин, создатель и художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора, родился 10 января 1929 года. «Создавая Московский камерный хор, — вспоминал он, — я стремился <…> доказать, что хор — это высочайшее искусство, а не массовое пение. <…> Задача хорового искусства — духовное совершенствование личности, эмоциональный и искренний разговор со слушателем». Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Владимир Дашкевич посвящали Минину музыкальные произведения. Под руководством маэстро в России прошли премьеры нескольких сочинений композитора Гии Канчели.

Благодаря дирижеру русская православная музыка прозвучала в лучших концертных залах Европы, Америки, Азии. Зарубежные слушатели познакомились с Рахманиновскими «Всенощным бдением», и «Литургией святого Иоанна Златоуста», хоровой музыкой Чайковского и Танеева.