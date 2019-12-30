«Этот день как дата». 9 января

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 09.01.2020

Композитор, автор ярких мелодий Эдуард Колмановский родился 9 января 1923 года. «Тишина», «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», «Бежит река» и другие песни принесли Колмановскому известность и всенародную любовь. И сегодня их исполняют известные певцы, в том числе зарубежные, на разных языках.

В творчестве Эдуард Савельевич искусно сочетал и традиции народной музыки, и романсовый стиль. Песни писал на стихи знаменитых поэтов: Евгения Евтушенко, Леонида Дербёнева, Михаила Танича и других. Композитор также писал музыку к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам и радиопостановкам. Эдуард Колмановский - автор и классических сочинений - инструментальных пьес, оркестровых произведений.

9 января 1712 года в петербургской типографии вышло первое печатное стихотворение в России. Поэтическое приветствие Петру Первому сочинил сам директор типографии – Михаил Аврамов. Стихотворение напечатали в одном экземпляре. Аврамов был сторонником различных реформ, предлагал ввести в обиход бумажные деньги. Однако они появились только спустя полвека - при императрице Екатерине Второй.

Доменико Модуньо, певец, композитор и актер, лауреат двух премий «Грэмми», родился 9 января 1928 года. Модуньо прославился на знаменитом конкурсе в Сан-Ремо. Песни итальянца несколько раз занимали первые места. Одна из них стала знаменита на весь мир - Volare (вольарэ), то есть «летать». В разное время ее исполняли и другие знаменитые артисты, в том числе Муслим Магомаев. С большим успехом Модуньо пел и неаполитанские песни. С 70-х годов он стал выступать как оперный певец, снимался в кино и занимался благотворительностью.