«Этот день как дата». 31 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 31.12.2019

Выдающийся мексиканский композитор, скрипач и дирижер Сильвестре Ревуэльтес Санчес родился 31 декабря 1899 года. Он писал вокальные сочинения, киномузыку. В роли пианиста композитор сам ненадолго появляется в кадре фильма, музыку к которому сочинил. Лента повествует о национальном герое Мексики и называется «Пойдем с Панчо Вильей».

Сильвестре Санчес – автор четырех струнных квартетов, нескольких симфонических поэм, балетов «Гуляка-головастик» и «Полковница». Вместе с главным дирижером Национального симфонического оркестра Мексики он способствовал продвижению музыки родной страны.

Невозможно представить современный русский балет без Николая Цискаридзе. Народный артист России, лауреат международных конкурсов родился 31 декабря 1973 года.

«Балет — моя любовь, моя профессия, моя жизнь и мое хобби. И я счастливый человек, что все в моей жизни связано с балетом», - говорит Цискаридзе. Как и другие начинающие артисты, сначала Цискаридзе танцевал в кордебалете. Вскоре стал исполнять ведущие партии в постановках Григоровича. Цискаридзе станцевал почти все главные партии в репертуаре Большого театра. Артиста прославили балеты «Золотой век», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик». Ему прекрасно удаются образы как в классических, так и в современных спектаклях, развернутые партии и небольшие миниатюры. Цискаридзе покинул Большой театр в 2013 году из-за конфликта с руководством. Через год артист возглавил Академию русского балета имени Вагановой. Николай Цискаридзе состоял в жюри популярного шоу «Танцы со звёздами» на канале «Россия» и ведет программу «Большая опера» на телеканале «Культура».